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«А головой подумать?» Власти изменили условия жизни заключенных: врачи сравнивают с тем, как было раньше

02.04.2021 19:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Не так давно мы рассказывали, какие новые условия для заключенных установила «власть»: например, туалетная бумага будет выдаваться в количестве 25 метров на человека на месяц, хозяйственное мыло – 200 граммов на человека, а гигиенические прокладки – всего десяти штук в месяц. Телеграм-канал «Белые халаты» разбирается, что действительно (не) поменялось в жизни тех, кто находится в колонии, СИЗО, тюрьме, арестном доме или ЛТП. 

«Сперва обратим внимание, что новое постановление Совмина от 25.03.21 №169 отменяет аналогичное предыдущее – №1564 от 21.11.06. Давайте сравним, что было и как стало. 

Во-первых, видно, что существенно нормы питания не изменились. Более того, стали чуть разнообразнее и даже полноценнее.

Стало меньше рыбы, но появилось масло. Овощи из абстрактной категории превратились в перечень конкретных продуктов, но в весе, при этом, не потеряли. Отдельно фигурирует курятина и колбасные изделия. Пропало отдельное приложение для лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Далее обращает на себя внимание то, что в нормах пищевого довольствия указанный документ стремится к гендерному равенству, в большей мере сближая нормативы для мужчин и женщин, в сравнении со своим предшественником. 

Вроде как все даже вполне и позитивно. Но, врача, безусловно, в большей степени интересует норма, которая раньше именовалась «для больных», а сейчас названа более корректно – «нормами повышенного питания». 

Очень хорошо, что наш дорогой Совмин дал возможность людям со слабым здоровьем получить дополнительное, «повышенное» питание. Для больных туберкулёзом, к примеру, это действительно важно. Очень важное изменение есть и в примечаниях: раньше продукты для больных могли заменяться только в пределах их стоимости – и по заключению врача. Теперь — независимо от стоимости. Было бы интересно посмотреть, как отреагирует администрация какого-нибудь учреждения, когда врач решит, что красные сорта рыбы больному будут полезнее, чем половина батона. 

Но есть большое «но»

С момента утверждения предыдущего постановления прошло почти пятнадцать лет. Неужели за это время невозможно было понять, что для разных категорий больных важна не просто дополнительная порция калорий, а что питание должно учитывать специфику заболевания? И если при том же туберкулёзе дополнительное мясо с маслом и молоком весьма уместны, то вот с язвенной болезнью в период обострения ситуация уже совсем иная. 

А уж тем более — сахарный диабет, где качественный состав рациона жизненно важен. Да, есть отсылка, что врач может что-то на что-то поменять. То есть он должен стать ещё и диетологом, и разработать под каждого больного индивидуальное меню. Если лечить больных за него будет кто-то другой, может у него и хватит на это времени и сил. И ведь велосипед изобретать не надо. Существуют разработанные и утверждённые нормы питания при различных заболеваниях. Но нет: дадим больным усиленное питание. А головой подумать, что не все йогурты одинаково полезны? 

И изюминка нормативного акта – гигиенические прокладки. Видимо, в Совмине для подписания этого постановления собрались исключительно мужики, причём не сильно сведущие в женской физиологии. Вот прямо представляется картина, как эта норма писалась:

– Так, бритвы есть, туалетка есть, мыло тоже. 
– Слушай, у женщин же ещё эти, как их, месячные бывают!
– В смысле? А, это как в рекламе! Критические дни! 
– Во! Им же ещё и прокладки нужны. Только вот сколько? 
–  Да кто ж их знает... Сколько те месячные длятся? Дней пять. 
– Наверное. По две штуки на день должно же хватить? Ну, если одна вдруг потеряется. 
– Конечно! Пишу 10 штук. 

Это было бы смешно, если бы было про вымышленных персонажей, но это касается живых людей. Да, женщины в местах лишения свободы могут купить и получить в передаче прокладки в дополнение к тем десяти – теоретически. Практически же — отнюдь не все. 

Ну и не стоит забывать: нормы довольствия по гигиеническим средствам не относятся к отбывающим административный арест или задержаны в ЦИП или ИВС. То есть в этих заведениях женщине прокладки не положены вовсе. При том, что приобрести там она их не сможет. И приём передач тоже теперь явление неустойчивое. 

Хотели как лучше, получилось как всегда».

 
 
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Не так давно мы рассказывали, какие новые условия для заключенных установила «власть»: например, туалетная бумага будет выдаваться в количестве 25 метров на...
 
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