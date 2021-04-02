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Активистку Инну Добротвор повторно оштрафовали на 5800 рублей по трем протоколам
Источник материала: Навiны
Суд Заводского района Минска 2 апреля оштрафовал активистку движения «За Свободу», мать пятерых детей Инну Добротвор на 200 базовых величин (5800 рублей). За вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня» на нее было составлено три протокола.
На ознакомление с материалами дела судья Елена Некрасова выделила семь минут, сообщил
Инна Добротвор была признана виновной по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно).
«По данному правонарушению Инна уже была оштрафована на 200 базовых. Фактически человека наказывают за одно и то же. Это юридический казус мирового уровня. Это решение Некрасовой будут изучать в мировых институтах как пример того, как делать нельзя», — считает Илья Добротвор.
25 марта активистка была оштрафована за это же правонарушение по этой же статье на такую же сумму.
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Суд Заводского района Минска 2 апреля оштрафовал активистку движения «За Свободу», мать пятерых детей Инну Добротвор на 200 базовых величин (5800 рублей).
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