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КГБ включил Тихановскую и Латушко в террористический перечень

02.04.2021 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комитет госбезопасности включил белорусского демократического лидера, экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и руководителя Национального антикризисного управления, бывшего дипломата Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

КГБ включил Тихановскую и Латушко в террористический перечень
Фото: t.me/tsikhanouskaya

В перечень добавлены также блогер Антон Мотолько, один из основателей объединения бывших силовиков BYPOL Андрей Остапович, бывший сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Станислав Лупоносов, бывший сотрудник спецподразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар и др.

Основанием для включения в этот перечень стало обвинение вышеназванных лиц по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

 
 
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