«Летел с огромной скоростью и сбил собаку». Читатель ищет очевидцев ДТП

Источник материала: Onliner

Мужчина обратился в редакцию Onliner с просьбой откликнуться очевидцев происшествия, которое случилось сегодня примерно в час дня на столичной улице Асаналиева. Во дворе дома №20/2 машина сбила собаку родителей читателя. Позднее животное скончалось у ветеринара. По словам читателя, водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

Мужчина описывает ситуацию так:

— Водитель летел с огромной скоростью по двору и сбил собаку, чуть не сбил мою маму и скрылся с места ДТП. Ни номер, ни марку, ни цвет машины родители не запомнили. Собака погибла после операции. А если бы это был маленький ребенок?









Вероятно, сбивший пса автомобиль — старый темно-серый седан. На этом подробности о машине заканчиваются.

Если вы видели ДТП или знаете информацию о происшествии, напишите в наш телеграм-бот .