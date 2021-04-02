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«Летел с огромной скоростью и сбил собаку». Читатель ищет очевидцев ДТП
Источник материала: Onliner
Мужчина обратился в редакцию Onliner с просьбой откликнуться очевидцев происшествия, которое случилось сегодня примерно в час дня на столичной улице Асаналиева. Во дворе дома №20/2 машина сбила собаку родителей читателя. Позднее животное скончалось у ветеринара. По словам читателя, водитель автомобиля скрылся с места ДТП.
Мужчина описывает ситуацию так:
— Водитель летел с огромной скоростью по двору и сбил собаку, чуть не сбил мою маму и скрылся с места ДТП. Ни номер, ни марку, ни цвет машины родители не запомнили. Собака погибла после операции. А если бы это был маленький ребенок?
Вероятно, сбивший пса автомобиль — старый темно-серый седан. На этом подробности о машине заканчиваются.
Если вы видели ДТП или знаете информацию о происшествии, напишите в наш
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Мужчина обратился в редакцию Onliner с просьбой откликнуться очевидцев происшествия, которое случилось сегодня примерно в час дня на столичной улице Асаналиева. Во...
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