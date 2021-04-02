СК завел дело на Герасименю, КГБ внес в список лиц, «причастных к терроризму», Тихановскую и Мотолько

Источник материала: Салiдарнасць

Руководство Белорусского Фонда спортивной солидарности обвиняют в срыве ряда международных спортивных мероприятий.





Иллюстрация Радыё Свабода, Instagram

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.

Судя по сообщению пресс-службы ведомства, действия председателя и исполнительного директора Белорусского Фонда спортивной солидарности квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) УК.

Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Герасименя и Опейкин «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», говорится в сообщении СК.

Под давление членов БФСС из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий, утверждают в ведомстве:

— В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.





Позже стало известно, что к родителям Герасимени, а также на квартиру Опейкина пришли с обыском.

Спортсменка написала у себя в Instagram : «По-моему, это признание ребята!»

2 апреля КГБ обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», добавив в него новых восемь фамидий. Среди них: Светлана Тихановская, Павел Латушко и Антон Мотолько.

Напомним, что 29 марта на Светлану Тихановскую и участников BYPOL завели уголовное дело о подготовке теракта. В начале марта СК завел дело в отношении Антона Мотолько, вскоре его телеграм-канал был признан экстремистским .