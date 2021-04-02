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СК завел дело на Герасименю, КГБ внес в список лиц, «причастных к терроризму», Тихановскую и Мотолько
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководство Белорусского Фонда спортивной солидарности обвиняют в срыве ряда международных спортивных мероприятий.
Иллюстрация Радыё Свабода, Instagram
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина.
Судя по
Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Герасименя и Опейкин «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», говорится в сообщении СК.
Под давление членов БФСС из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий, утверждают в ведомстве:
— В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.
Позже стало известно, что к родителям Герасимени, а также на квартиру Опейкина пришли с обыском.
Спортсменка написала у себя в
2 апреля КГБ
Напомним, что 29 марта на Светлану Тихановскую и участников BYPOL
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СК завел дело на Герасименю, КГБ внес в список лиц, «причастных к терроризму», Тихановскую и Мотолько
Руководство Белорусского Фонда спортивной солидарности обвиняют в срыве ряда международных спортивных мероприятий.
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