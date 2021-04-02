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Американские ученые нашли защиту от старения в мозге человека

02.04.2021 20:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американские ученые нашли защиту от старения в мозге человека

Ученые из Института биологических исследований Солка (США) установили, что нервные клетки головного мозга человека обладают собственными механизмами для защиты их от повреждений и старения. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science.

Ученые вырастили из стволовых клеток нейроны и в результате исследования установили, что определенные участки ДНК восстанавливаются за счет так называемых «горячих точек» нейронов. Всего обнаружено 65 тысяч подобных «точек», белки в них были связаны со старением и нейродегенеративными заболеваниями.

Исследователи сообщают, что нейроны восстанавливают повреждения в геноме человека и поддерживают свои функции в течение жизни организма. По мере старения начинает снижаться эффективность генетического восстановления. Ученые сделали вывод, что клетки мозга благодаря такой работе компенсируют недостаток в «копировании» ДНК.

Фото: Pixabay

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Ученые из Института биологических исследований Солка (США) установили, что нервные клетки головного мозга человека обладают собственными механизмами для защиты...
 
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