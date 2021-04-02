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СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени

02.04.2021 20:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси возбудило уголовное дело в отношении Александры Герасимени и иных лиц. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в августе 2020 года Герасименя вместе с другими лицами, в том числе с Александром Опейкиным, создали объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности». Целями образования были провозглашены финансовая и юридическая помощь спортсменам, которых привлекли к ответственности за нарушение белорусского законодательства.

Фигурантам грозит лишение свободы до 5 лет. Расследование продолжается.

Фото: БЕЛТА

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Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси возбудило уголовное дело в отношении Александры Герасимени и иных лиц. Об этом информирует...
 
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