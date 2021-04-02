5 распространенных ошибок, которые мешают здоровому сну

Источник материала: ОНТ

Бессонница и прочие нарушения сна – это проблемы, которые могут быть очень неприятны и серьезно сказываются на самочувствии и здоровье в целом, ведь для организма крайне важен продолжительный (7-8 часов) и качественный отдых.

Если вам с трудом удается заснуть вечером, а чувство усталости появляется уже сутра, то, возможно, вы совершаете некоторые из нижеприведенных ошибок.

Дневной сон



freepik.com

Привычка спать днем однозначно негативно скажется на вашем сне ночью. Вам будет тяжело заснуть. Ну, а если вы не можете обойтись без дневного сна, то лучше не злоупотреблять им. 30 минут вполне хватит для того, чтобы восстановить запас бодрости. Будете спать дольше – рискуете получить равно противоположенный эффект.





Вы откладываете время отхода ко сну



freepik.comЛожиться спать лучше всего в одно и то же время. Даже в выходные и праздники. Поясним: если во время выходных вы поздно ложитесь и встаете, вы нарушаете циркадные ритмы. А от них зависят не только циклы сна и бодрствования, но и многие другие процессы в организме, включая гормоны, температуру тела, пищеварение и многое другое. Кстати, нарушение этих ритмов – это еще одна причина, почему днем лучше не спать.





Вы не занимаетесь спортом, или тренируетесь перед сном



freepik.com

Недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни – довольно распространенные причины бессонницы. Физическим нагрузкам необходимо ежедневно посвящать хотя бы 20-30 минут. Но это то, что и так все знают. А вот о том, что тренироваться перед сном тоже вредно – знают далеко не все. Действительно, поздние тренировки тоже могут навредить здоровому сну: причиной тому будут гормоны стресса, которые выделяются в ходе активных занятий спортом.





Вы подолгу ворочаетесь, пытаясь заснуть



freepik.comЕсли после отбоя у вас все равно не получается заснуть – не надо себя пытаться заставить. Успеха вы едва ли добьетесь. А вот что вам может помочь, так это чтение, либо любое другое успокаивающее занятие. Как только почувствуете усталость или сонливость – возвращайтесь в постель.





Откладывание будильников и привычка проверять время



freepik.com

Сон состоит из нескольких фаз, которые позволяют организму восстановить его силы и системы. Когда вы приближаетесь к пробуждению – вы находитесь в фазе быстрого сна, одной из двух фаз, наиболее важных для процесса восстановления. Если человек просыпается в конце этой фазы, то он чувствует прилив сил, а если в середине – эффект будет обратным, усталость и разбитость. Поэтому ставить несколько будильников с интервалом в несколько минут или постоянно его откладывать – это плохая идея. Тут дело в том, что нажимая кнопку «отложить» и ложась обратно, вы возвращаетесь в фазу быстрого сна. Однако следующее пробуждение придется не на конец этой фазы, а на середину, что приведет к соответствующим последствиям. Примерно по этой же причине не стоит постоянно проверять, сколько осталось до сигнала будильника – так вы только спровоцируете чувство тревоги и заснуть станет еще сложней.

В любом случае, нарушения сна – это повод обратиться к специалисту. Причины у этого явления могут быть самые разные, но точный диагноз и метод лечения сможет назвать только врач.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram