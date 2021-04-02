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5 распространенных ошибок, которые мешают здоровому сну
Источник материала: ОНТ
Бессонница и прочие нарушения сна – это проблемы, которые могут быть очень неприятны и серьезно сказываются на самочувствии и здоровье в целом, ведь для организма крайне важен продолжительный (7-8 часов) и качественный отдых.
Если вам с трудом удается заснуть вечером, а чувство усталости появляется уже сутра, то, возможно, вы совершаете некоторые из нижеприведенных ошибок.
Дневной сон
Привычка спать днем однозначно негативно скажется на вашем сне ночью. Вам будет тяжело заснуть. Ну, а если вы не можете обойтись без дневного сна, то лучше не злоупотреблять им. 30 минут вполне хватит для того, чтобы восстановить запас бодрости. Будете спать дольше – рискуете получить равно противоположенный эффект.
Вы откладываете время отхода ко сну
Ложиться спать лучше всего в одно и то же время. Даже в выходные и праздники. Поясним: если во время выходных вы поздно ложитесь и встаете, вы нарушаете циркадные ритмы. А от них зависят не только циклы сна и бодрствования, но и многие другие процессы в организме, включая гормоны, температуру тела, пищеварение и многое другое. Кстати, нарушение этих ритмов – это еще одна причина, почему днем лучше не спать.
Вы не занимаетесь спортом, или тренируетесь перед сном
Недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни – довольно распространенные причины бессонницы. Физическим нагрузкам необходимо ежедневно посвящать хотя бы 20-30 минут. Но это то, что и так все знают. А вот о том, что тренироваться перед сном тоже вредно – знают далеко не все. Действительно, поздние тренировки тоже могут навредить здоровому сну: причиной тому будут гормоны стресса, которые выделяются в ходе активных занятий спортом.
Вы подолгу ворочаетесь, пытаясь заснуть
Если после отбоя у вас все равно не получается заснуть – не надо себя пытаться заставить. Успеха вы едва ли добьетесь. А вот что вам может помочь, так это чтение, либо любое другое успокаивающее занятие. Как только почувствуете усталость или сонливость – возвращайтесь в постель.
Откладывание будильников и привычка проверять время
Сон состоит из нескольких фаз, которые позволяют организму восстановить его силы и системы. Когда вы приближаетесь к пробуждению – вы находитесь в фазе быстрого сна, одной из двух фаз, наиболее важных для процесса восстановления. Если человек просыпается в конце этой фазы, то он чувствует прилив сил, а если в середине – эффект будет обратным, усталость и разбитость. Поэтому ставить несколько будильников с интервалом в несколько минут или постоянно его откладывать – это плохая идея. Тут дело в том, что нажимая кнопку «отложить» и ложась обратно, вы возвращаетесь в фазу быстрого сна. Однако следующее пробуждение придется не на конец этой фазы, а на середину, что приведет к соответствующим последствиям. Примерно по этой же причине не стоит постоянно проверять, сколько осталось до сигнала будильника – так вы только спровоцируете чувство тревоги и заснуть станет еще сложней.
В любом случае, нарушения сна – это повод обратиться к специалисту. Причины у этого явления могут быть самые разные, но точный диагноз и метод лечения сможет назвать только врач.
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Бессонница и прочие нарушения сна – это проблемы, которые могут быть очень неприятны и серьезно сказываются на самочувствии и здоровье в целом, ведь для организма...
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