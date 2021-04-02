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Человеческий фактор или погода? В Египте расследуют причины ЧП в Суэцком канале

02.04.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Человеческий фактор или погода? В Египте расследуют причины ЧП в Суэцком канале

В Египте расследуют причины чрезвычайного происшествия – застрявшего контейнеровоза. Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло, чтобы не допустить повторения инцидента. 

В управлении считают, что контейнеровоз совершил неверный манёвр, который и привел к серьезному отклонению судна. Усугубили ситуацию пыльная буря и сильный ветер. В совокупности всё это и посадило корабль на мель. Однако в управлении Суэцкого канала подчеркнули, что погодные факторы не основная причина ЧП, ведь до этого контейнеровоза канал успешно пересекли 12 судов в таких же условиях. Египет оценивает ущерб в миллиард долларов. Если компания-владелец судна не оплатит сумму, дело может дойти до суда. 

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В Египте расследуют причины чрезвычайного происшествия – застрявшего контейнеровоза. Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло, чтобы не...
 
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