Человеческий фактор или погода? В Египте расследуют причины ЧП в Суэцком канале

Источник материала: ОНТ

В Египте расследуют причины чрезвычайного происшествия – застрявшего контейнеровоза. Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло, чтобы не допустить повторения инцидента.

В управлении считают, что контейнеровоз совершил неверный манёвр, который и привел к серьезному отклонению судна. Усугубили ситуацию пыльная буря и сильный ветер. В совокупности всё это и посадило корабль на мель. Однако в управлении Суэцкого канала подчеркнули, что погодные факторы не основная причина ЧП, ведь до этого контейнеровоза канал успешно пересекли 12 судов в таких же условиях. Египет оценивает ущерб в миллиард долларов. Если компания-владелец судна не оплатит сумму, дело может дойти до суда.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram