Лукашенко и Путин провели телефонный разговор: обсудили реализацию договоренностей, вакцинацию от COVID-19, внешние угрозы

Источник материала: ОНТ

Не только поздравления, но проблемы, задачи и общие цели. Президенты Беларуси и России сегодня провели крайне насыщенный телефонный разговор. Поводом, безусловно, стал общий праздник – День единения народов Беларуси и России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин утром обменялись официальными, а после обеда – уже личными поздравлениями. И ещё раз подчеркнули: в интересах обеих стран – поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества.

И именно поэтому получасовой разговор получился не столько праздничным, сколько рабочим.

Главы государств коснулись всех основных и актуальных тем, обсудили и реализацию договоренностей, достигнутых ранее. Одной из главных тем стала эпидемиологическая ситуация. Сегодня уже главный акцент – на вакцинацию и производство вакцин. Это позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран. Затронули президенты и внутриполитическую обстановку, отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности, со стороны Польши и США). Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного. И, конечно, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества в целом.

Фото: БЕЛТА

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