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Самый опасный медведь в мире ранил пять человек и сбежал
Источник материала: ОНТ
В окрестностях Бангалора (штат Карнатака, Индия) медведь-губач за считанные часы ранил пять человек. Об этом информирует
По сведениям источника, ночью 30 марта хищник атаковал людей, которые работали на фермах или выходили на улицу. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с серьезными травмами.
Медведи-губачи водятся в Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Непале, Бангладеше и Бутане. Относительно небольшие животные – высота в холке до 90 сантиметров – считаются одними из наиболее опасных медведей в мире. После нападения губачей за последние 20 лет в Индии погибли сотни человек, ранения получили тысячи.
Фото: wikipedia / Asiir
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В окрестностях Бангалора (штат Карнатака, Индия) медведь-губач за считанные часы ранил пять человек. Об этом информирует Hindu. По сведениям источника, ночью 30 марта...
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