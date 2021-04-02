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Самый опасный медведь в мире ранил пять человек и сбежал

02.04.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый опасный медведь в мире ранил пять человек и сбежал

В окрестностях Бангалора (штат Карнатака, Индия) медведь-губач за считанные часы ранил пять человек. Об этом информирует Hindu.

По сведениям источника, ночью 30 марта хищник атаковал людей, которые работали на фермах или выходили на улицу. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с серьезными травмами.

Медведи-губачи водятся в Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Непале, Бангладеше и Бутане. Относительно небольшие животные – высота в холке до 90 сантиметров – считаются одними из наиболее опасных медведей в мире. После нападения губачей за последние 20 лет в Индии погибли сотни человек, ранения получили тысячи.

Фото: wikipedia / Asiir

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В окрестностях Бангалора (штат Карнатака, Индия) медведь-губач за считанные часы ранил пять человек. Об этом информирует Hindu. По сведениям источника, ночью 30 марта...
 
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