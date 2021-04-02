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Турнир по тайландскому боксу «Смелый шаг» проходит в «Стайках»

02.04.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турнир по тайландскому боксу «Смелый шаг» проходит в «Стайках»

Спорткомплекс «Стайки» принимает турнир по тайландскому боксу «Смелый шаг», одним из организаторов которого выступает Президентский спортивный клуб.

Спортивно-благотворительный проект «Смелый шаг» проводится уже год. За это время в стране открылось 5 залов для единоборств. В ближайшее время начнут работу ещё 2 — в Бресте и Гродно. Занимаются там дети в возрасте от 10 до 15 лет, попавшие в непростые жизненные ситуации. В турнире соревнуются около ста участников проекта. Все они – начинающие спортсмены, которые стали заниматься таиландским боксом не более года назад.

Финальные поединки, награждение победителей и призеров, а также закрытие соревнований пройдут в «Стайках» 3 апреля.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Спорткомплекс «Стайки» принимает турнир по тайландскому боксу «Смелый шаг», одним из организаторов которого выступает Президентский спортивный клуб....
 
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