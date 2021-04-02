Прогноз погоды на 3 апреля: северный ветер, снег и дождь

Источник материала: ОНТ

Во второй половине уходящей недели погода была разнообразной. Так, в четверг днем на севере шел снег, а по югу страны прогремели первые весенние грозы и было по-летнему тепло. Но уже 2 апреля период теплой погоды закончился, подул холодный северный ветер, резко понизилась температура. В выходные дни холодная погода сохранится.

3 апреля погодные условия будет определять прохладная влажная неустойчивая воздушная масса с территории севера Европы. Из-за чего температурный фон будет пониженным, ветер северный, пройдут осадки.

В субботу облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 70%. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит до +2°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5 – 7 градусов прохладнее.

В середине дня воздух существенно не прогреется и столбики термометров не поднимутся выше +5°C по северу и +7°C по югу.

К вечеру +3…+5°C.

В воскресенье сохранится влияние холодного воздуха с севера Европы. Атмосферное давление подрастет, облаков и осадков станет меньше. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный мокрый снег с дождем. Влажность до 50%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4…+1°C, днем +4…+9°C. В первой половине следующей недели сохранится прохладная погода.

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