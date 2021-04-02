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Новая крытая площадка для мини-футбола появилась в Лиде
Источник материала: ОНТ
В Гродненской области делают ставку на развитие массового спорта. В Лиде сегодня торжественно открыли крытую площадку для мини-футбола. Объект не имеет аналогов в Беларуси.
Здесь уже известные технологии применили по-новому. Взяли стандартные каркасно-тентовые конструкции, которые обычно используют в промышленности и сельском хозяйстве. Поместили внутрь футбольное поле размером 20 на 45 метров. Обошлось в разы дешевле, чем строительство специальных площадок. Больше всех ждали появления такого объекта дети. Прежде юным футболистам приходилось играть в переполненных и не слишком комфортных спортзалах школ. Теперь же для занятий все условия – искусственный газон, раздевалки, душевые, обогрев. В общем, тренироваться можно круглый год. Дети сразу смогли опробовать новую площадку – в Лиде стартовал областной турнир по футболу.
В Лиде продолжат заниматься развитием массового спорта. Этим летом возьмутся за ремонт школьных стадионов и уличных спортплощадок, до конца года откроют крытый теннисный корт.
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В Гродненской области делают ставку на развитие массового спорта. В Лиде сегодня торжественно открыли крытую площадку для мини-футбола. Объект не имеет аналогов в...
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