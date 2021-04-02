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В России задержали украинского националиста, планировавшего подрыв мечети
Источник материала: ОНТ
В Барнауле (Россия) Федеральной службой безопасности был задержан сторонник украинской националистической организации. Как
Уточняется, что житель Барнаула 2000 года рождения планировал теракты в местах массового скопления мусульман, в частности подрыв мечети. При обыске у задержанного была обнаружена взрывчатка, экстремистская литература, инструкции по изготовлению бомб.
Задержанным уже были даны признательные показания. По словам мужчины, он был недоволен политикой государства в сфере миграции, потому сам вышел на кураторов ЭНО.
Фото: ФСБ России
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В Барнауле (Россия) Федеральной службой безопасности был задержан сторонник украинской националистической организации. Как информирует РИА «Новости», мужчина по...
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