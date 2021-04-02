В России задержали украинского националиста, планировавшего подрыв мечети

Источник материала: ОНТ

В Барнауле (Россия) Федеральной службой безопасности был задержан сторонник украинской националистической организации. Как информирует РИА «Новости», мужчина по заданию куратора из Украины планировал акции «прямого действия».

Уточняется, что житель Барнаула 2000 года рождения планировал теракты в местах массового скопления мусульман, в частности подрыв мечети. При обыске у задержанного была обнаружена взрывчатка, экстремистская литература, инструкции по изготовлению бомб.

Задержанным уже были даны признательные показания. По словам мужчины, он был недоволен политикой государства в сфере миграции, потому сам вышел на кураторов ЭНО.

Фото: ФСБ России

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