Заседание Совета министров иностранных дел СНГ под председательством Макея состоялось в Москве

Источник материала: ОНТ

О важности скоординированных шагов на международной арене сегодня говорили на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве.





Работа, и весьма успешная, продолжается даже в условиях пандемии. А благодаря белорусскому председательству в год 30-летия СНГ сохраняется положительная динамика. Главный посыл сегодняшнего саммита – важно сделать правильные выводы, особенно в сфере международной безопасности. Владимир Макей отметил: оказываются беспрецедентные попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств. А потому важно выработать единый подход в противодействии. К слову, вместе страны СНГ готовы бороться и с ковид.

Участники сошлись во мнениях: партнерство между внешнеполитическими ведомствами приносит результаты, потому в этом направлении работа продолжится. Минск же готов принять заседание Совета министров иностранных дел 14 октября – надеемся, в очном формате.

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