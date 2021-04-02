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Перспективы интеграции и совместные проекты обсудили во время собрания в честь 25-летия Союзного государства

02.04.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перспективы интеграции и совместные проекты обсудили во время собрания в честь 25-летия Союзного государства

Открывать больше возможностей для жителей Беларуси и России! Перспективы интеграции и новые совместные проекты сегодня обсудили на торжественном собрании, посвященном 25-летию Союзного государства. 


Оно началось с приветствий, которые направили участникам встречи лидеры двух стран. Четверть века для союза – это не только повод подвести промежуточный итог, но определиться с планами на будущее. Единое правовое пространство, оборона и безопасность, экономический потенциал, молодежная политика и не только. Обсуждая эти темы, эксперты сошлись в главном: в последние годы сотрудничество по всем сферам вышло на качественно новый уровень, тем самым способствуя сближению народов Беларуси и России.

Участники встречи высказали мнение, что совместных программ должно быть больше, а потому и союзный бюджет необходимо увеличить. Конкретные задачи получили министерства и ведомства двух стран, прежде всего наращивать товарооборот и создавать совместные производства. А активизировать межрегиональное сотрудничество собираются на форуме регионов Беларуси и России, который пройдет осенью в Московской области.

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Открывать больше возможностей для жителей Беларуси и России! Перспективы интеграции и новые совместные проекты сегодня обсудили на торжественном собрании,...
 
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