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Работники австралийского зоопарка устроили праздник для животных в честь Пасхи

02.04.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники австралийского зоопарка устроили праздник для животных в честь Пасхи

Пасхальные дни – время светлой радости и подарков для всех. Сотрудники австралийского зоопарка уже не первый год устраивают праздник для своих подопечных.


Зверям подарили оригинальные «пасхальные яйца». Праздник не только для живота, но и для души. Вольеры украшают специальными атрибутами – ленточками, фигурками зверей и корзинками. 

Жители зоопарка с удовольствием изучают убранство и лакомятся угощениями.

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Пасхальные дни – время светлой радости и подарков для всех. Сотрудники австралийского зоопарка уже не первый год устраивают праздник для своих подопечных. Зверям...
 
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