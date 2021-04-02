Работники австралийского зоопарка устроили праздник для животных в честь Пасхи

Источник материала: ОНТ

Пасхальные дни – время светлой радости и подарков для всех. Сотрудники австралийского зоопарка уже не первый год устраивают праздник для своих подопечных.





Зверям подарили оригинальные «пасхальные яйца». Праздник не только для живота, но и для души. Вольеры украшают специальными атрибутами – ленточками, фигурками зверей и корзинками.

Жители зоопарка с удовольствием изучают убранство и лакомятся угощениями.

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