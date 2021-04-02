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Настоятель Нотр-Дама рассказал, сколько лет потребуется на восстановление собора
Источник материала: Партизан
На полное восстановление Нотр-Дама после пожара может потребоваться 15-20 лет. Такой срок назвал настоятель собора Патрик Шове, чьи слова приводит французское издание The Associated Press.
После пожара
"Строительные работы в сгоревшем парижском соборе и его эспланаде могут занять еще 15-20 лет", - сообщает издание со ссылкой на священнослужителя.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Деревянная крыша и шпиль собора полностью сгорели, пожар удалось потушить только спустя более 15 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор за пять лет.
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На полное восстановление Нотр-Дама после пожара может потребоваться 15-20 лет. Такой срок назвал настоятель собора Патрик Шове, чьи слова приводит французское...
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