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Настоятель Нотр-Дама рассказал, сколько лет потребуется на восстановление собора

02.04.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На полное восстановление Нотр-Дама после пожара может потребоваться 15-20 лет. Такой срок назвал настоятель собора Патрик Шове, чьи слова приводит французское издание The Associated Press.


После пожара

"Строительные работы в сгоревшем парижском соборе и его эспланаде могут занять еще 15-20 лет", - сообщает издание со ссылкой на священнослужителя.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Деревянная крыша и шпиль собора полностью сгорели, пожар удалось потушить только спустя более 15 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор за пять лет.
 
 
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На полное восстановление Нотр-Дама после пожара может потребоваться 15-20 лет. Такой срок назвал настоятель собора Патрик Шове, чьи слова приводит французское...
 
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