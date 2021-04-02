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Волейболистки «Минчанки» завершили сезон в российской Суперлиге с лучшим результатом в своей истории

02.04.2021 20:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» завершили сезон в российской Суперлиге с лучшим результатом в своей истории

Волейболистки «Минчанки» завершили сезон в российской Суперлиге с лучшим результатом в своей истории.

Сегодня в заключительном матче «финала шести» в Казани белоруски обыграли саратовский «Протон» и в итоге финишировали в чемпионате на пятой позиции. Ранее так высоко наша команда никогда не поднималась. 

Победа 2 апреля получилась красивой и волевой. «Минчанка» уступила первый сет в напряжённой борьбе – 23:25, после чего выиграла две партии подряд. В четвертом сете, который оказался заключительным, белоруски просто смяли сопротивление соперниц – 25:16.

Итоговая победа – 3:1. Напомним, что на групповом этапе «финала шести» столичная команда проиграла «Уралочке» и московскому «Динамо». 

Фото: vcminsk.com

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Волейболистки «Минчанки» завершили сезон в российской Суперлиге с лучшим результатом в своей истории. Сегодня в заключительном матче «финала шести» в Казани...
 
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