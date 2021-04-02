Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси достиг четверти

По итогам 2020 года уровень использования коммунальных отходов в Беларуси вырос до 25 % (в 2019-м — 22,5 %), сообщили агентству «Минск-Новости» в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».



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В прошлом году в республике собрали 789,9 тыс. т вторичных ресурсов, что на 3,2 % больше, чем в 2019-м. Наибольшая доля пришлась на отходы бумаги и картона (394,6 тыс. т), стекла (188,9 тыс. т), пластика (97,6 тыс. т) и изношенных шин (54,4 тыс. т). Кроме этого, собрано 29,1 тыс. т старой бытовой техники и 22,2 тыс. т отработанных автомобильных масел.

Больше всего объемы сбора вторсырья возросли за год в Витебской области — на 10,3 %.