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Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси достиг четверти
Источник материала: Навiны
По итогам 2020 года уровень использования коммунальных отходов в Беларуси вырос до 25 % (в 2019-м — 22,5 %), сообщили агентству «Минск-Новости» в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».
В прошлом году в республике
Больше всего объемы сбора вторсырья возросли за год в Витебской области — на 10,3 %.
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По итогам 2020 года уровень использования коммунальных отходов в Беларуси вырос до 25 % (в 2019-м — 22,5 %), сообщили агентству «Минск-Новости» в ГУ «Оператор вторичных...
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