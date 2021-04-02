База данных чат-бота «Голоса» слита? Представитель платформы: «Это точно фейк»

Источник материала: Onliner

Телеграм-канал «Утечки информации» сообщает , что в продаже находится база данных телеграм-бота платформы «Голос». Однако один из основателей проекта Павел Либер опроверг информацию о взломе и заявил, что это фейк.

В описании сказано: «В SQL-дампе содержатся телефоны тех, кто регистрировался в боте. Всего 768 418 строк». В качестве доказательства приводится скриншот, на котором размыты телефонные номера, но видно, что код страны +375 — Беларусь.

Сооснователь платформы «Голос» Павел Либер заявил: «это точно не наша база». И вот почему: «У нас гораздо больше пользователей, и мы не храним телефоны в открытом виде, только хэш. Судя по формулировке в описании, человек не знает, что „Голос“ начался не с недавнего голосования». Также стоит отметить, что после выборов «Голос» заявлял о большем количестве пользователей, чем 768 418 человек.

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