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База данных чат-бота «Голоса» слита? Представитель платформы: «Это точно фейк»
Источник материала: Onliner
Телеграм-канал «Утечки информации»
В описании сказано: «В SQL-дампе содержатся телефоны тех, кто регистрировался в боте. Всего 768 418 строк». В качестве доказательства приводится скриншот, на котором размыты телефонные номера, но видно, что код страны +375 — Беларусь.
Сооснователь платформы «Голос» Павел Либер заявил: «это точно не наша база». И вот почему: «У нас гораздо больше пользователей, и мы не храним телефоны в открытом виде, только хэш. Судя по формулировке в описании, человек не знает, что „Голос“ начался не с недавнего голосования». Также стоит отметить, что после выборов «Голос» заявлял о большем количестве пользователей, чем 768 418 человек.
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Телеграм-канал «Утечки информации» сообщает, что в продаже находится база данных телеграм-бота платформы «Голос». Однако один из основателей проекта Павел Либер...
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