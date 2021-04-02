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Более полукилограмма мефедрона изъяли правоохранители у 30-летнего жителя Полоцка

02.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Несколько месяцев мужчина работал наркокурьером на один интернет-магазин. За это время фигурант успел подняться по криминальной лестнице от розничного курьера до крупного оптовика. Во время перевозки одной из партий подозреваемый был задержан вместе с мелким сбытчиком. 

Олег Горабчев, начальник УНиПТЛ УВД Витебской области: "Во время личного обыска и гаража подозреваемого было обнаружено более 0,5 кг мефедрона. Наркотики предназначались для  фасовки и реализации мелким сбытчикам. Таким образом предотвращено распространение около 1,5 тысячи доз. В отношении полочанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков". 

 
 
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Несколько месяцев мужчина работал наркокурьером на один интернет-магазин. За это время фигурант успел подняться по криминальной лестнице от розничного курьера до...
 
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