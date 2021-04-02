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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более полукилограмма мефедрона изъяли правоохранители у 30-летнего жителя Полоцка Несколько месяцев мужчина работал наркокурьером на один интернет-магазин. За это время фигурант успел подняться по криминальной лестнице от розничного курьера до...

Несколько месяцев мужчина работал наркокурьером на один интернет-магазин. За это время фигурант успел подняться по криминальной лестнице от розничного курьера до крупного оптовика. Во время перевозки одной из партий подозреваемый был задержан вместе с мелким сбытчиком.