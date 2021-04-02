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"Белпочта" сообщила о значительном подорожании международных почтовых отправлений
Источник материала: Партизан
Значительно поднялись цены на пересылку мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США.
С 1 апреля цена пересылки за 1 кг в Австралию и Канаду составит 40,80 руб., в Мексику – 39,30 руб., в Штаты – 39,60 руб. (стоимость указана для неприоритетных посылок). Отметим, что раньше за килограмм посылки в США при приоритетном отправлении просили 20,70 руб.
Такое повышение цен объясняется «изменением тарифных ставок оконечных расходов стран назначения, значительным изменением расходов на авиаперевозку».
Тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, простых международных писем и бандеролей не изменились. Зато выросли тарифы на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS, а с 5 апреля изменятся расценки на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1-й класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.
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Значительно поднялись цены на пересылку мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США.
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