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"Белпочта" сообщила о значительном подорожании международных почтовых отправлений

02.04.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Значительно поднялись цены на пересылку мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США.




С 1 апреля цена пересылки за 1 кг в Австралию и Канаду составит 40,80 руб., в Мексику – 39,30 руб., в Штаты – 39,60 руб. (стоимость указана для неприоритетных посылок). Отметим, что раньше за килограмм посылки в США при приоритетном отправлении просили 20,70 руб.

Такое повышение цен объясняется «изменением тарифных ставок оконечных расходов стран назначения, значительным изменением расходов на авиаперевозку».

Тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, простых международных писем и бандеролей не изменились. Зато выросли тарифы на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS, а с 5 апреля изменятся расценки на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1-й класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.
 
 
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Значительно поднялись цены на пересылку мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США.
 
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