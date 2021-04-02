У Александра Опейкина и у родителей Герасимени проходит обыск

"900 тысяч за диваном имеет, если что. Заработал на продаже борзых щенков» - пошутил Опейкин в своем фейсбуке, вспомнив 900 тысяч долларов, которые якобы хранились в доме Тихановских и были после обыска продемонстрированы по телевидению.





2 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александры Герасимени и Александра Oпейкина. Герасименя - руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. Опейкин - исполнительный директор.

Дело завели по ч. 3 ст. 361-призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или интернета. Максимальное наказание-5 лет заключения.