ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Александра Опейкина и у родителей Герасимени проходит обыск

02.04.2021 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

К исполнительному директору Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Опейкину и родителям главы фонда Александры Герасимени пришли с обыском.

"900 тысяч за диваном имеет, если что. Заработал на продаже борзых щенков» - пошутил Опейкин в своем фейсбуке, вспомнив 900 тысяч долларов, которые якобы хранились в доме Тихановских и были после обыска продемонстрированы по телевидению.

2 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александры Герасимени и Александра Oпейкина. Герасименя - руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. Опейкин - исполнительный директор.
Дело завели по ч. 3 ст. 361-призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или интернета. Максимальное наказание-5 лет заключения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К исполнительному директору Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Опейкину и родителям главы фонда Александры Герасимени пришли с обыском.
 
Новости дня
Новости разные
 
Настоятель Нотр-Дама рассказал, сколько лет потребуется на восстановление собора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by