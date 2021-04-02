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СМИ: машина протаранила КПП у Капитолия, была стрельба
Источник материала: Onliner
Вход и выход на территорию Капитолия в Вашингтоне закрыты, людей просят не выходить на улицу и не подходить к окнам — об этом
Полиция сообщила, что «локдаун» введен из-за возникшей внешней угрозы. По предварительной информации, неизвестный протаранил на автомобиле КПП у Капитолия.
Водитель автомобиля задержан, двое полицейских пострадали, им оказывают помощь.
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Вход и выход на территорию Капитолия в Вашингтоне закрыты, людей просят не выходить на улицу и не подходить к окнам — об этом сообщает ресурс CNN. По данным издания,...
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