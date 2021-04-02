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СМИ: машина протаранила КПП у Капитолия, была стрельба

02.04.2021 20:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вход и выход на территорию Капитолия в Вашингтоне закрыты, людей просят не выходить на улицу и не подходить к окнам — об этом сообщает ресурс CNN. По данным издания, поблизости видны автомобили скорой помощи и вертолет, один человек лежит на носилках. Также передают, что в районе Капитолия была слышна стрельба.

Полиция сообщила, что «локдаун» введен из-за возникшей внешней угрозы. По предварительной информации, неизвестный протаранил на автомобиле КПП у Капитолия.

Водитель автомобиля задержан, двое полицейских пострадали, им оказывают помощь.

 
 
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Вход и выход на территорию Капитолия в Вашингтоне закрыты, людей просят не выходить на улицу и не подходить к окнам — об этом сообщает ресурс CNN. По данным издания,...
 
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