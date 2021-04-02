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В новом законопроекте нет компенсации за отключение связи по требованию ОАЦ

02.04.2021 20:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Палате представителей чиновники рассмотрели несколько законопроектов, включая проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь „Об электросвязи“». В документе есть нововведения, которые касаются выполнения операторами электросвязи требований ОАЦ.

Так, невыполнение этих требований признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи. В то же время сказано, что «к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате принятия указанных решений».

Следовательно, «приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий».


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Сегодня в Палате представителей чиновники рассмотрели несколько законопроектов, включая проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь „Об...
 
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