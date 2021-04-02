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В новом законопроекте нет компенсации за отключение связи по требованию ОАЦ
Источник материала: Onliner
Сегодня в Палате представителей чиновники
Так, невыполнение этих требований признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи. В то же время сказано, что «к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате принятия указанных решений».
Следовательно, «приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий».
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
на крышу, для 1 велосипеда
на крышу, для 1 велосипеда
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