«Коммерсантъ»: «Перспектива стать частью «русского мира» почему-то совсем не радует братские страны»

Источник материала: Салiдарнасць

Как пресс-секретарю Владимира Путина пришлось дезавуировать слова его помощника.





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Во время круглого стола в Совете Федерации России помощник Владимира Путина Владимир Мединский заговорил об опасном влиянии Запада. Подробности приводит газета «Коммерсантъ»:

— По мнению Мединского, «работа по навязыванию западных ценностей» неизбежно приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг». (…) Также неплохо было бы лишний раз задуматься, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси»?

Издание подчеркивает, что слова бывшего министра культуры был вынужден комментировать пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, «ничего подобного в официальной повестке, конечно же, не значится». А высказывания Мединского следует трактовать исключительно в научной плоскости.

Как отметил обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе, из высказываний помощника Путина «можно было бы сделать конспирологический вывод, что через Мединского Кремль шлет некий сигнал ближайшим союзникам». Но с такими заявлениями нужно быть осторожными:

— Может быть, ими в той или иной степени недовольны. Но не стоит разжигать. Конечно же, ничего такого здесь нет. Тем не менее чуткие на подобные заявления союзники вполне могут так подумать. Тема для них является крайне болезненной, особенно с учетом нового обострения в Донбассе. Перспектива стать частью «русского мира» почему-то совсем не радует братские страны. И Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко не раз жестко высказывались на сей счет, тем более, что Мединский не первый, кто призывает задуматься об исторической справедливости.

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