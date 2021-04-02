Пишут, что «на продажу выставлена база данных golosby_bot». Платформа «Голос»: «Это ложь»

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «Утечки информации» пишет , что «на продажу выставлена база данных golosby_bot». Однако в самом «Голосе» говорят, что это не так.



Источник: «Утечки информации» / Telegram

В посте канала «Утечки информации» сообщается, что «на продажу выставлена база данных Telegram-бота golosby_bot (и Viber-бота golos-by), принадлежащего белорусскому проекту „Голос“. Цитата из описания бота: Платформа доказала массовые фальсификации на выборах Президента, посчитав голоса миллиона белорусов. В SQL-дампе содержатся телефоны тех, кто регистрировался в боте. Всего 768,418 строк».

Однако в самом «Голосе» нам сказали, что это фейк. «Проверили — данные со скриншота не из нашей базы. Кроме того, мы не храним сами телефоны — только их хэши. То есть, это ложь».

Со своей стороны отметим, что некоторые из телефонов, которые мы случайным образом выбрали из списка, есть в открытой базе данных ресурса Caller.by.

Дополнено. Позже мы получили официальный комментарий платформы «Голос». Если кратко, то инициатива опровергает информацию об утечке данных.

«Платформу „Голос“ снова пытаются дискредитировать, — говорится в их заявлении. — Сегодня в интернете начали распространять якобы базу с номерами телефонов, зарегистрированных в „Голосе“.

Ответственно заявляем: это ложь.

В базе данных платформы „Голос“ не хранятся номера телефонов пользователей. Все номера телефонов хранятся в хэшированном виде (то есть, зашифрованы), из которого невозможно узнать номер телефона. Доступа к номерам пользователей нет даже у разработчиков.

Мы связываем очередную провокацию с эффективностью работы „Голоса“, который пользуется доверием и белорусов, и всего международного сообщества, которое после объявления голосования за переговоры по выходу из кризиса заметно активизировалось.

Обращаемся к нашим пользователям: не доверяйте провокациям. Ваши данные надежно защищены и находятся в полной безопасности.

Распространяемый скриншот не имеет ничего общего с базой „Голоса“ по следующим причинам:

мы не храним номера телефонов в открытом виде, только их хэш;

в базе „Голоса“ гораздо больше учетных записей, чем 760 000. О чем, судя по тексту поста, не догадывается автор „слива“. В системе „Голоса“ более 1,6 млн учетных записей.

Информация для технических специалистов: в скриншоте и в якобы „базе“ есть грубая ошибка, показывающая подделку: chat_id у всех записей одинаковый, что в действительности невозможно — у каждого пользователя эти данные уникальны.

Это не первая попытка дискредитации. Однако ни один пользователь „Голоса“ не был и не будет рассекречен — именно на безопасности строится работа нашей платформы».