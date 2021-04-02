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У родителей Александры Герасимени проходит обыск
Источник материала: Навiны
В доме родителей руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности известной пловчихи Александры Герасимени проходит обыск, сообщил
Следователи пришли также в квартиру исполнительного директора фонда Александра Опейкина. «Пришли домой с обыском. 900 тыс. за диваном мои, если что. Заработал на торговле борзыми щенками», — иронично написал он на своей странице в «Фейсбуке», напомнив об истории с обнаружением 900 тыс. долларов за диваном при прошлогоднем обыске на даче блогера Сергея Тихановского.
2 апреля Следственный комитет
Герасименя и Опейкин находятся за пределами Беларуси.
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В доме родителей руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности известной пловчихи Александры Герасимени проходит обыск, сообщил «Онлайнер»
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