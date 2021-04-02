ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У родителей Александры Герасимени проходит обыск

02.04.2021 21:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В доме родителей руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности известной пловчихи Александры Герасимени проходит обыск, сообщил «Онлайнер».

У родителей Александры Герасимени проходит обыск

Следователи пришли также в квартиру исполнительного директора фонда Александра Опейкина. «Пришли домой с обыском. 900 тыс. за диваном мои, если что. Заработал на торговле борзыми щенками», — иронично написал он на своей странице в «Фейсбуке», напомнив об истории с обнаружением 900 тыс. долларов за диваном при прошлогоднем обыске на даче блогера Сергея Тихановского.

2 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Герасимени и Опейкина. «По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», — говорится в сообщении СК.

Герасименя и Опейкин находятся за пределами Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме родителей руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности известной пловчихи Александры Герасимени проходит обыск, сообщил «Онлайнер»
 
Новости дня
Новости разные
 
«Коммерсантъ»: «Перспектива стать частью «русского мира» почему-то совсем не радует братские страны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by