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Экс-глава посольства Беларуси в Швейцарии: Для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу

02.04.2021 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава посольства Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич дал интервью tut.by.



Среди прочего, экс-дипломат обратил внимание на следующие особенности ситуации в Беларуси:

— Я думаю, что для него (Лукашенко — ред.) настало время заката. Обратный отсчет включился в любом случае. Вопрос сейчас стоит не в том, когда он уйдет, а какой ценой нам это все достанется.

Думаю, что нужно предоставить власти возможность потерять бдительность, совершить новую ошибку, которой мы сможем воспользоваться. В конце концов власть сама загоняет себя в сложные обстоятельства. С той же Россией власти пришлось взять на себя какие-то обязательства, которые ей очевидно не очень нравится выполнять. Но придется, скорее всего.

Мне кажется, для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу.
 
 
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Экс-глава посольства Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич дал интервью tut.by.
 
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