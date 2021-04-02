Экс-глава посольства Беларуси в Швейцарии: Для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу









Среди прочего, экс-дипломат обратил внимание на следующие особенности ситуации в Беларуси:





— Я думаю, что для него (Лукашенко — ред.) настало время заката. Обратный отсчет включился в любом случае. Вопрос сейчас стоит не в том, когда он уйдет, а какой ценой нам это все достанется.





Думаю, что нужно предоставить власти возможность потерять бдительность, совершить новую ошибку, которой мы сможем воспользоваться. В конце концов власть сама загоняет себя в сложные обстоятельства. С той же Россией власти пришлось взять на себя какие-то обязательства, которые ей очевидно не очень нравится выполнять. Но придется, скорее всего.





Мне кажется, для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу.