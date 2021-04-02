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Мать пятерых детей Ольгу Золотарь признали политкзаключенной. Адвокат видел у нее синяки и кровоподтеки
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Женщина третью неделю находится под стражей.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Правозащитники признали политзаключенной Ольгу Золотарь, мать пятерых детей из Жданович, что под Минском. Об этом говорится в
Ольгу задержали 18 марта, когда она везла в школу 10-летнюю дочь. Это было не первое ее задержание, ранее ее штрафовали за участие в протестах.
21 марта стало известно о возбуждении в отношении Ольги Золотарь
На данный момент Ольга находится в СИЗО на Володарского. По информации
По состоянию на 2 апреля в Беларуси 324 человека
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Мать пятерых детей Ольгу Золотарь признали политкзаключенной. Адвокат видел у нее синяки и кровоподтеки
Женщина третью неделю находится под стражей.
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