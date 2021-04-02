Мать пятерых детей Ольгу Золотарь признали политкзаключенной. Адвокат видел у нее синяки и кровоподтеки

Источник материала: Салiдарнасць

Женщина третью неделю находится под стражей.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правозащитники признали политзаключенной Ольгу Золотарь, мать пятерых детей из Жданович, что под Минском. Об этом говорится в коллективном заявлении правозащитных организаций.

Ольгу задержали 18 марта, когда она везла в школу 10-летнюю дочь. Это было не первое ее задержание, ранее ее штрафовали за участие в протестах.

21 марта стало известно о возбуждении в отношении Ольги Золотарь уголовного дела — «за активную протестную деятельность».

На данный момент Ольга находится в СИЗО на Володарского. По информации TUT.BY , во время допросов Ольга заявляла, что в день задержания к ней применялась физическая сила. Адвокаты обнаружили у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.

По состоянию на 2 апреля в Беларуси 324 человека признаны правозащитными организациями политическими заключенными.