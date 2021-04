Спроба нападу на Капітолій: адзін паліцэйскі загінуў

Источник материала: Белсат

У Вашынгтоне невядомы спрабаваў на аўтамабілі пратараніць загароды вакол комплексу будынкаў у Капітоліі, дзе размяшчаецца Кангрэс ЗША. Пра гэта паведамляе Бі-Бі-Сі .

Паводле NBC, кіроўца легкавога аўтамабіля спачатку пратараніў вонкавую агароджу каля аднаго з будынкаў Кангрэсу. Затым машына збіла двух паліцэйскіх, урэзаўшыся ў бетонны блок, які перагароджваў падʼезд да комплексу. Кіроўца машыны спрабаваў з нажом атакаваць праваахоўнікаў, тыя былі вымушаныя адкрыць агонь. Нападнік і два афіцэра паліцыі атрымалі раненні. Нападнік і адзін з паліцэйскіх пазней памерлі.

