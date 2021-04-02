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Учителям — слушателям курсов в Военной академии раздали книгу русских националистов
Источник материала: Навiны
Учителям допризывной подготовки на курсах повышения квалификации в Военной академии раздавали книгу «Священная война» «западнорусистов» Льва Криштаповича и Андрея Геращенко.
Авторы — в прошлом госслужащие — были вынуждены покинуть свои должности из-за радикальных пророссийских взглядов. Криштапович являлся заместителем директора Информационно-аналитического центра, Геращенко работал в администрации Октябрьского района Витебска. Причем, второго в негативном свете упоминали даже Лукашенко и Макей, передает
Их книга издана при поддержке российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В ней, например, говорится:
В отделе идеологии Военной академии ответили, что о факте раздачи книги «Священная война» ничего не слышали.
Сам автор издания Андрей Геращенко сказал, что это могла быть частная инициатива одного из преподавателей, но никак не позиция Академии.
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Учителям допризывной подготовки на курсах повышения квалификации в Военной академии раздавали книгу «Священная война» «западнорусистов» Льва Криштаповича и...
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