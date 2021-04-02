Лукашенко и Путин снова обсудили интеграцию и внешние угрозы

Вопросы, касающиеся интеграции Беларуси и России, обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в телефонном разговоре.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Обсуждались следующие темы:

союзные мероприятия, в том числе проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России;

эпидемиологическая ситуация, вакцинация и производство вакцин;

внутриполитическая обстановка (в том числе, ситуация вокруг Беларуси и внешние угрозы со стороны Польши и США);

возобновление полноформатного транспортного сообщения;

вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности.

Поводом для телефонного разговора стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.

Лукашенко и Путин также уделили внимание деятельности Постоянного Комитета Союзного государства, речь шла об усилении его роли и повышении эффективности работы, отметили в пресс-службе главы государства.

Разговор длился около 30 минут.

Напомним, 30 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил , что Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами. В Кремле есть и "определенные ожидания" конституционной реформы в Беларуси.

«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», - сказал представитель Кремля. Но, по его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.