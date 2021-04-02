|
Лукашенко и Путин снова обсудили интеграцию и внешние угрозы
Источник материала: БДГ
Вопросы, касающиеся интеграции Беларуси и России, обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в телефонном разговоре.
Об этом
Обсуждались следующие темы:
Поводом для телефонного разговора стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.
Лукашенко и Путин также уделили внимание деятельности Постоянного Комитета Союзного государства, речь шла об усилении его роли и повышении эффективности работы, отметили в пресс-службе главы государства.
Разговор длился около 30 минут.
Напомним, 30 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты»
«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», - сказал представитель Кремля. Но, по его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы, касающиеся интеграции Беларуси и России, обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в телефонном разговоре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)