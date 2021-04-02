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Моментальный снос: здание дома культуры взорвали в Освее – видео
03.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации МЧС, двухэтажное здание ГДК в поселке давно не использовалось, поэтому местными властями было приняло решение его снести.
Специалистам, чтобы подорвать строение высотой восемь метров, понадобилось две недели подготовки и 25 килограммов взрывчатки.
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Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь" снесли в городском поселке Освея здание дома культуры. Смотрите на видео кадры, снятые на месте...
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