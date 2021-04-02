Моментальный снос: здание дома культуры взорвали в Освее – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации МЧС, двухэтажное здание ГДК в поселке давно не использовалось, поэтому местными властями было приняло решение его снести.

Специалистам, чтобы подорвать строение высотой восемь метров, понадобилось две недели подготовки и 25 килограммов взрывчатки.