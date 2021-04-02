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Меган Маркл уличили в хитроумных манипуляциях с цветом кожи

03.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жену принца Гарри Меган Маркл назвали хитроумным стратегом: по мнению экспертов, она заранее продумала ход с цветом кожи, чтобы достичь желаемого.

Недавно герцогиня Сассекская обвинила монаршую семью в расизме. Из-за этого пострадала не только репутация королевы, но и рейтинг самой Маркл и ее мужа. Экс-актрису уличили в неумении держать язык за зубами, излишней вольности в сторону короны и манипуляциях. Это подтвердила королевский эксперт.

Биограф монархов Колин Кэмпбелл уверена, что Маркл манипулирует людьми при помощи цвета своей кожи. Об этом писатель рассказала в эфире канала Today.

"Меган пользуется своим цветом кожи как оружием. Пока она разыгрывает эту карту, она может вести себя так, как ей вздумается. Ее границы давно стерлись", – заявила эксперт.

Кэмпбелл отметила, что члены семьи Елизаветы II изначально поддались манипуляциям, а принц Гарри женился на Меган только из-за того, что она мулатка.

"Она стала его женой опять же только благодаря цвету кожи. Если бы она была белокожей, то у нее не было бы шансов заполучить Гарри", – подытожила Колин.

Напомним, что до этого стало известно имя родственника королевы, который переживал за цвет кожи сына Маркл.

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Королевское окружение уверено: мятежница изначально разыграла главную карту, которая помогла ей достичь невозможного и выйти замуж за принца.
 
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