«Золотая шайба»: прошла церемония открытия соревнований среди детей и подростков в старшей возрастной группе

Источник материала: ОНТ

Сегодня прошла церемония открытия республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента в старшей возрастной группе дивизиона Б.

За награды борются юные хоккеисты 2005-2006 годов рождения. Они представляют города и районы страны, в которых нет крытых ледовых арен. В решающих поединках участвуют 5 команд. После двух дней турнира лидирует команда «Уникум» из Борисовского района, набравшая шесть очков.

Победитель в старшей возрастной группе дивизиона Б станет известен завтра. Турнир «Золотая шайба» проходит ежегодно при поддержке Президентского спортивного клуба.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram