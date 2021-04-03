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«Золотая шайба»: прошла церемония открытия соревнований среди детей и подростков в старшей возрастной группе

03.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Золотая шайба»: прошла церемония открытия соревнований среди детей и подростков в старшей возрастной группе

Сегодня прошла церемония открытия республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента в старшей возрастной группе дивизиона Б.

За награды борются юные хоккеисты 2005-2006 годов рождения. Они представляют города и районы страны, в которых нет крытых ледовых арен. В решающих поединках участвуют 5 команд. После двух дней турнира лидирует команда «Уникум» из Борисовского района, набравшая шесть очков.

Победитель в старшей возрастной группе дивизиона Б станет известен завтра. Турнир «Золотая шайба» проходит ежегодно при поддержке Президентского спортивного клуба.

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Сегодня прошла церемония открытия республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента в старшей возрастной...
 
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