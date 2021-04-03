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Чемпионат Беларуси по футболу: брестское «Динамо» одержало победу над командой «Немана»

03.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: брестское «Динамо» одержало победу над командой «Немана»

В футбольном чемпионате страны сыгран первый матч третьего тура. В Гродно «Неман» принимал брестское «Динамо».

Исход поединка решил один точный удар. Его автором стал нападающий брестчан Александр Шестюк. Он отличился на 79-й минуте игры. После этого успеха динамовцы, набрав семь очков, возглавили турнирную таблицу. Остальные матчи третьего тура пройдут в субботу и воскресенье. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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В футбольном чемпионате страны сыгран первый матч третьего тура. В Гродно «Неман» принимал брестское «Динамо». Исход поединка решил один точный удар. Его автором...
 
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