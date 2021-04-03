Чемпионат Беларуси по рукопашному бою прошел в Могилеве среди сотрудников силовых структур

Источник материала: ОНТ

«Алмаз», Департамент охраны, УВД, Институт и Академия МВД. Правоохранители сегодня продемонстрировали силу, ловкость, сноровку и высокий уровень подготовки, но не в предотвращении преступлений, а в спортивной дисциплине. Чемпионат Беларуси по рукопашному бою собрал в Могилёве 13 команд сотрудников силовых структур.





Спорили за титул лучшего на протяжении трёх соревновательных дней 130 правоохранителей со всех уголков Беларуси. Спортсмены сразились в 8-ми весовых категориях. Поединки получились действительно зрелищными, а борьба – напряжённой. В командном зачёте первенство взяли представители УВД Гомельского облисполкома. Победителей в различных категориях наградили кубками, медалями и грамотами. А лучшие по итогам соревнований будут включены в сборную МВД по рукопашному бою.

Рустам Исмайлов, представитель команды УВД Гомельского облисполкома: «Последние 7 лет мы не были даже в призерах. Но в этом году мы обновили весь состав. Все молодые ребята. И получился такой результат. Были напряжённые бои и решалось, кто будет первым. Победил сильнейший».

Никита Ахремчик, представитель команды УВД Минского облисполкома: «Организация на высоком уровне. Всё предусмотрено и удобно для спортсменов. По составу участников очень сильный турнир».

Представительницы прекрасного пола состязались в красоте и грации. На сцену Могилёвского института милиции вышли 7 конкурсанток – будущие сотрудницы силовых структур страны.

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