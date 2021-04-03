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Посевная началась в трёх районах Витебской области: помимо зерна, ставку делают на кукурузу и горох
Источник материала: ОНТ
Посевная набирает обороты – к ней подключаются уже и сельхозпредприятия северного региона. Работа здесь пока не массовая. Первые тракторы вышли в поля в трёх районах: Поставском, Лепельском и Чашникском.
Одним из первых в работу включилось сельхозпредприятие «Проземле-агро», техника там, где нет лишней влаги. Здесь свой метод: на одном поле собраны все необходимые во время посевной агрегаты. Пашут, обрабатывают, сеют. За день возделывают около 130 гектаров земли.
Помимо зерна, ставку делают на кукурузу и горох как корм для молочного стада. Здесь получили 4 новые сельхозмашины – сегодня они тоже в работе. Затяжная весна сказалась на темпах посевной. Год назад в области к этому времени обработали 4% всех земель, сейчас – всего пару сотен гектаров. Поэтому и рабочий график особый: с самого утра и до самого вечера.
Обкатывают и отечественную новинку, широкозахватное оборудование помогает серьезно экономить: вместо 5 метров – сразу финишная обработка полосой в 18.
На следующей неделе в Витебской области намерены массово приступить к посевной. Если не подведёт погода, всё намерены завершить за две недели. И это учитывая, что много было сделано осенью.
На полях области много нового оборудования, в декабре регион получил только тракторов – около 300. Всего по стране в посевной кампании участвуют свыше 38 тыс. единиц техники.
Массово посевная идёт в Брестской, Гродненской и Гомельской областях. Постепенно включаются в работу аграрии центрального и северо-восточного регионов. Осенью урожай зерновых ждут весом около 8,5 млн тонн.
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Посевная набирает обороты – к ней подключаются уже и сельхозпредприятия северного региона. Работа здесь пока не массовая. Первые тракторы вышли в поля в трёх...
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