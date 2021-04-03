Посевная началась в трёх районах Витебской области: помимо зерна, ставку делают на кукурузу и горох

Источник материала: ОНТ

Посевная набирает обороты – к ней подключаются уже и сельхозпредприятия северного региона. Работа здесь пока не массовая. Первые тракторы вышли в поля в трёх районах: Поставском, Лепельском и Чашникском.





Одним из первых в работу включилось сельхозпредприятие «Проземле-агро», техника там, где нет лишней влаги. Здесь свой метод: на одном поле собраны все необходимые во время посевной агрегаты. Пашут, обрабатывают, сеют. За день возделывают около 130 гектаров земли.

Помимо зерна, ставку делают на кукурузу и горох как корм для молочного стада. Здесь получили 4 новые сельхозмашины – сегодня они тоже в работе. Затяжная весна сказалась на темпах посевной. Год назад в области к этому времени обработали 4% всех земель, сейчас – всего пару сотен гектаров. Поэтому и рабочий график особый: с самого утра и до самого вечера.

Денис Шаститко, заместитель директора сельхозпредприятия «Проземле-агро»: «Ждать уже нечего, вы сами видите, что сезон подошёл, время мониторим, отслеживаем поля, где более легкие земли, выбираем для посева, начали с ранних зерновых».

Обкатывают и отечественную новинку, широкозахватное оборудование помогает серьезно экономить: вместо 5 метров – сразу финишная обработка полосой в 18.

На следующей неделе в Витебской области намерены массово приступить к посевной. Если не подведёт погода, всё намерены завершить за две недели. И это учитывая, что много было сделано осенью.

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «За счёт увеличения посевов озимых культур более 200 тыс. зерновых мы посеяли, 60 тыс. озимого рапса, мы немножко уменьшили нагрузку на весенне-полевые работы».

На полях области много нового оборудования, в декабре регион получил только тракторов – около 300. Всего по стране в посевной кампании участвуют свыше 38 тыс. единиц техники.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Наверно идеальных условий никогда не было в Республике Беларусь, что-то да возникало, но сегодня технологии, которые у нас есть, позволяют получать устойчивые урожаи на данный момент, но нужно своевременно провести подкормки озимых культур и многолетних трав».

Массово посевная идёт в Брестской, Гродненской и Гомельской областях. Постепенно включаются в работу аграрии центрального и северо-восточного регионов. Осенью урожай зерновых ждут весом около 8,5 млн тонн.

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