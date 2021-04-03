Будет порядок! Идеи для хранения детских игрушек

Источник материала: ОНТ

Если вы хоть раз наступали на конструктор или «Лего», наверняка понимаете, как важно, чтобы дома была правильно организована система хранения детских игрушек. Мечтать об идеальном порядке, где живут малыши, все же не стоит. Но быть в шаге от него возможно.

Итак, весна – это время избавляться от накопившего хлама. Убираем все ненужное.

Игрушки не по возрасту. Убираем подальше все пирамидки, погремушки, если с ними давно никто не играет.

Сломанные игрушки. Нет колесика в самолетике, зайчик с оторванными лапками или же кукла с «новомодным» макияжем. Выбрасываем, если не собираетесь это все ремонтировать.

Неинтересные игрушки. Бывает, купишь новую машинку, малыш поиграл полчасика – и все. Не выбрасываем, но убираем в дальний ящик.



ФОТО:Pinterest

Далее приступаем к сортировке

Игрушки на каждый день. Держим всегда под рукой. Кроха не сможет уснуть без любимого мишки? Храним такие игрушки на нижних полках.

Игрушки, содержащие мелкие детали и требующие пристального внимания взрослых. Для этого используем верхние полки. Храним высоко, чтобы малыш не смог достать.



ФОТО: pixabay.com

А теперь самое время все разложить по местам

Стеллажи – это находка для мамы . Сейчас можно найти много различных вариантов, фантазия производителей мебели не знает границ. Оригинально смотрятся стеллажи-домики.



ФОТО: familimaster.livemaster.ru

Различные сундуки и чемоданы . В них даже можно спрятаться.

ФОТО: woodville

Корзины для игрушек. Детки любят именные корзинки или с персонажами из любимых мультфильмов.



ФОТО:Pinterest

Пластиковые ящики. Удобнее всего покупать с крышкой.



ФОТО:Pinterest

Подвесные органайзеры. Удобно хранить всякую мелочь.

ФОТО:Pinterest

И еще один совет: приучите ребенка при появлении новой игрушки дарить или отдавать в детский дом одну из старых. Таким образом, вы не превратите свой дом в игрушечный склад, а малыша научите думать не только о себе!

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