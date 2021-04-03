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КГБ включил Тихановскую и Латушко в список лиц, причастных к террористической деятельности

03.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КГБ включил Тихановскую и Латушко в список лиц, причастных к террористической деятельности

Следственное управление КГБ расследует уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой по факту организации актов терроризма в Борисове и Минске


В деле – 18 обвиняемых. И сегодня же Комитет государственной безопасности включил Светлану Тихановскую, Павла Латушко и ещё 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Также в список попали бывшие силовики, связанные с инициативой BYPOL. Все они находятся за рубежом. Фигуранты объявлены в международный розыск. Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши соответственно.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Следственное управление КГБ расследует уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой по факту организации актов терроризма в Борисове и Минске.  В деле – 18...
 
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