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КГБ включил Тихановскую и Латушко в список лиц, причастных к террористической деятельности
Источник материала: ОНТ
Следственное управление КГБ расследует уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой по факту организации актов терроризма в Борисове и Минске.
В деле – 18 обвиняемых. И сегодня же Комитет государственной безопасности включил Светлану Тихановскую, Павла Латушко и ещё 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Также в список попали бывшие силовики, связанные с инициативой BYPOL. Все они находятся за рубежом. Фигуранты объявлены в международный розыск. Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши соответственно.
Фото: БЕЛТА
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Следственное управление КГБ расследует уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой по факту организации актов терроризма в Борисове и Минске. В деле – 18...
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