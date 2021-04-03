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В Австралии осьминог дважды атаковал отдыхавшего. Видео нападения стало вирусным
Источник материала: ОНТ
В заливе Джограф (Австралия) геолог Ланс Карлсон был атакован осьминогом. Мужчина
Карлсон с семьей отдыхал на юго-западе Австралии. Мужчина увидел, как что-то вынырнуло из воды и ударило чайку. Геолог решил, что это был скат. Вместе с дочерью Ланс отправился к берегу и увидел осьминога. Мужчина начал снимать, и в это время моллюск атаковал его.
Геолог признался, что это был настоящий шок. Но позже он опять отправился в воду, где на него опять напали. Карлсон рассказал, что удар осьминога можно сравнить с ударом хлыстом.
Видео стало вирусным в Сети, и геолог стал беспокоиться, что люди начнут бояться осьминогов.
Фото: Pixabay
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В заливе Джограф (Австралия) геолог Ланс Карлсон был атакован осьминогом. Мужчина разместил видео инцидента в Instagram. Карлсон с семьей отдыхал на юго-западе...
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