Совместные проекты реализуются Витебской и Смоленской областями: участники молодёжных инициатив собрались в Дубровно

Источник материала: ОНТ

Студенческие фестивали, мастер-классы, совместные сплавы по рекам. Витебская и Смоленская области за последние годы реализовали множество совместных проектов. Сегодня в Дубровно собрались самые инициативные участники молодёжных инициатив.





У границы – первая остановка на мемориале «Рыленки». В годы войны здесь 9 месяцев стоял фронт. 10 тыс. погибших только в этой братской могиле, а в районе памятных мест – десятки. Освобождая нашу землю, погибли и 17 тыс. уроженцев Смоленской области. Активно совместные проекты молодёжь двух приграничных областей развивает уже 7 лет.

Евгений Захаренков, председатель Смоленской областной общественной организации «Российский союз молодежи»: «У нас общая история, очень много общих традиций, у нас очень много фамилий одинаковых, и это можно заметить: иногда путаются, кто где живёт».

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ: «Этот форум предназначен для того, чтобы сплотить людей, молодёжь нашу, чтобы у них в будущем реально реализовались проекты, которые сегодня в рамках форума, намечать для этого на общей площадке в интернет-чате, они уже собирают и консолидируют мнения, собирают идеи, предлагают другу другу на обсуждение».

Под фотовспышки сегодня прошла и рабочая смена сотрудников льнозавода. Гости много снимали и фотографировали. В Витебской и Смоленской областях развивают льноводство, опыт соседей интересен. Но большинство совместных проектов всё же касается социальной сферы. Следующая встреча – образовательный форум уже в июле на «Кургане Дружбы». Место на стыке трёх стран – Беларуси, Латвии и России, где традиционно встречались участники партизанского движения.

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