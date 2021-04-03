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Совместные проекты реализуются Витебской и Смоленской областями: участники молодёжных инициатив собрались в Дубровно
Источник материала: ОНТ
Студенческие фестивали, мастер-классы, совместные сплавы по рекам. Витебская и Смоленская области за последние годы реализовали множество совместных проектов. Сегодня в Дубровно собрались самые инициативные участники молодёжных инициатив.
У границы – первая остановка на мемориале «Рыленки». В годы войны здесь 9 месяцев стоял фронт. 10 тыс. погибших только в этой братской могиле, а в районе памятных мест – десятки. Освобождая нашу землю, погибли и 17 тыс. уроженцев Смоленской области. Активно совместные проекты молодёжь двух приграничных областей развивает уже 7 лет.
Под фотовспышки сегодня прошла и рабочая смена сотрудников льнозавода. Гости много снимали и фотографировали. В Витебской и Смоленской областях развивают льноводство, опыт соседей интересен. Но большинство совместных проектов всё же касается социальной сферы. Следующая встреча – образовательный форум уже в июле на «Кургане Дружбы». Место на стыке трёх стран – Беларуси, Латвии и России, где традиционно встречались участники партизанского движения.
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Совместные проекты реализуются Витебской и Смоленской областями: участники молодёжных инициатив собрались в Дубровно
Студенческие фестивали, мастер-классы, совместные сплавы по рекам. Витебская и Смоленская области за последние годы реализовали множество совместных проектов....
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