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Международный день детской книги: библиотека нового поколения появится в Копыле
Источник материала: ОНТ
Праздник, который всегда с нами. Сегодня – Международный день детской книги. А в Копыле отмечают целую неделю. Библиотека нового поколения появится в городе, хорошо знакомом многим по страницам классики. Малой родине больших писателей в этом году придадут столичный статус и лоск. «Первая глава» уже начата.
Здание клуба строителей 1960 года почти модернизировали. Теперь это адрес героев детских рассказов земляка Кузьмы Чорного. Фасад расписали под Малевича. Автора «Чёрного квадрата» тоже считают своим, копыльским. К слову, здесь – 344 квадрата.
Мысленно расставляют мебель. Это будет интерактивный мультицентр, а не классическое книгохранилище. Хотя первыми в дом «впустили» именно бестселлеры Тишки Гартного, Яна Скрыгана, Алеся Адамовича. Уроженцев Копыльщины не перечесть.
Библиотека нового поколения в квартале, не близком к старому центру города. Что делать? Сегодня ещё и день рождения Ханса Кристиана Андерсена. Он не любил, когда его называли детским сказочником, каждый раз возражал, что пишет, в том числе, и для взрослых.
Почти целое поколение – 16 лет – спецбиблиотека «прописана» в универсальной имени Анатолия Астрейко. Знаменитый поэт-песенник был ещё и детским писателем. Микола Хведарович, Адам Русак, Валентин Рабкевич – земляки «зачитывают» их.
Ко Дню белорусской письменности, который осенью отметят в Копыле, около 30 тыс. документов из этого «храма мудрости» перевезут в новый. И там дети будут чувствовать себя как дома. Правило «тишина должна быть в библиотеке» устарело.
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Праздник, который всегда с нами. Сегодня – Международный день детской книги. А в Копыле отмечают целую неделю. Библиотека нового поколения появится в городе,...
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