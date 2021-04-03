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Противодействие экстремизму, защита личных данных и массовые мероприятия. В первый день весенней сессии парламентарии рассмотрели несколько ключевых законопроектов
Источник материала: ОНТ
Национальная безопасность в центре внимания белорусских парламентариев. В первый день весенней сессии рассмотрели несколько ключевых законопроектов. Сосредоточились на защите персональных данных и поправках в Закон о массовых мероприятиях. СМИ запрещено призывать людей на такие акции, понесут ответственность и те, кто ведёт стримы с неразрешённых сборов. И ещё два закона касаются национальной безопасности – о недопущении героизации нацизма и противодействии экстремизму. Они также приняты в первом чтении.
Сегодня в Овальном зале депутаты не стали долго раскачиваться. На повестке весенней сессии – достаточно резонансные законопроекты. Их в долгий ящик решили не откладывать – приняли в первом же чтении. Речь об экстремизме и противодействии героизации нацизма. К сожалению, такие идеи получают распространение и в нашей стране. Как, например, недавний случай в брестской школе, когда детей фактически принуждали чтить память Ромуальда Райса – бандита, сжигавшего белорусские деревни. Символика, которую использовали коллаборационисты в годы войны, то и дело мелькает на улицах. И ещё пример попытки оправдать нацистских преступников и их пособников – о случае в Гродно рассказал генпрокурор.
Вот так фактически подменяются понятия и переписывается история, а деструктивные силы пытаются расколоть общество. Устранить такие пробелы – прямая обязанность депутатов, отметил спикер Палаты представителей.
Как оказалось, даже слишком. В этом году к уголовной ответственности привлечены 72 лидера и активных участника ультраправых неонацистских объединений. Хотя в 14-м было только семь и все административные. А потому отныне будут определяться и вестись перечни нацистских организаций, признанных преступными, в таком же порядке нацистская символика и атрибутика. Шлагбаум и экстремизму.
Обеспокоены депутаты и ещё одной стороной прогресса – с развитием высоких технологий под угрозой оказались персональные данные белорусов. За примерами травли в интернете, раскрытия личной информации далеко ходить не нужно – они стали частью порой нечистоплотной политической игры. Как этому противостоять? Предусматривается создание уполномоченного органа по защите таких данных.
В целом законодательная повестка пятой сессии отразила основные приоритеты, обозначенные на Всебелорусском народном собрании – укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала. Широко представлен экономический блок: в частности, будут вноситься изменения в закон об инвестициях.
В весеннюю сессию депутатам предстоит большая работа: доработают Закон о дорожном движении и Кодекс об образовании. Запланированы и парламентские слушания по территориальной целостности и единству Беларуси. Сегодня же открылась пятая сессия Совета Республики. И сенаторы солидарны с коллегами по парламенту. По словам спикера верхней палаты Натальи Кочановой, как никогда актуальной является консолидация общества – только так, все вместе, мы сможем противостоять новым вызовам. Но, в первую очередь, в фокусе внимания остаются насущные проблемы людей.
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Противодействие экстремизму, защита личных данных и массовые мероприятия. В первый день весенней сессии парламентарии рассмотрели несколько ключевых законопроектов
Национальная безопасность в центре внимания белорусских парламентариев. В первый день весенней сессии рассмотрели несколько ключевых законопроектов....
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