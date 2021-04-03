Противодействие экстремизму, защита личных данных и массовые мероприятия. В первый день весенней сессии парламентарии рассмотрели несколько ключевых законопроектов

Источник материала: ОНТ

Национальная безопасность в центре внимания белорусских парламентариев. В первый день весенней сессии рассмотрели несколько ключевых законопроектов. Сосредоточились на защите персональных данных и поправках в Закон о массовых мероприятиях. СМИ запрещено призывать людей на такие акции, понесут ответственность и те, кто ведёт стримы с неразрешённых сборов. И ещё два закона касаются национальной безопасности – о недопущении героизации нацизма и противодействии экстремизму. Они также приняты в первом чтении.





Сегодня в Овальном зале депутаты не стали долго раскачиваться. На повестке весенней сессии – достаточно резонансные законопроекты. Их в долгий ящик решили не откладывать – приняли в первом же чтении. Речь об экстремизме и противодействии героизации нацизма. К сожалению, такие идеи получают распространение и в нашей стране. Как, например, недавний случай в брестской школе, когда детей фактически принуждали чтить память Ромуальда Райса – бандита, сжигавшего белорусские деревни. Символика, которую использовали коллаборационисты в годы войны, то и дело мелькает на улицах. И ещё пример попытки оправдать нацистских преступников и их пособников – о случае в Гродно рассказал генпрокурор.

Вот так фактически подменяются понятия и переписывается история, а деструктивные силы пытаются расколоть общество. Устранить такие пробелы – прямая обязанность депутатов, отметил спикер Палаты представителей.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На первый план сегодня, безусловно, выходит задача надежного обеспечения безопасности и защиты граждан от деструктивных сил, стремящихся расколоть белорусское общество и отбросить республику в развитии на десятилетия назад. Да, мы выдержали беспрецедентное давление. Но, как оказалось, в отличие от многих стран наше законодательство слишком либерально».

Как оказалось, даже слишком. В этом году к уголовной ответственности привлечены 72 лидера и активных участника ультраправых неонацистских объединений. Хотя в 14-м было только семь и все административные. А потому отныне будут определяться и вестись перечни нацистских организаций, признанных преступными, в таком же порядке нацистская символика и атрибутика. Шлагбаум и экстремизму.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Впервые вводится такое понятие, как "экстремистское формирование". Так будет называться группа лиц, которая совершает экстремистскую деятельность либо имеет побуждение совершать такую деятельность. Важнейшим аспектом также является при этом информационная безопасность. Министерство информации предлагается наделить правом по приостановлению деятельности средства массовой информации после вынесения двух предупреждений во внесудебном порядке – для оперативности принятия решений».

Обеспокоены депутаты и ещё одной стороной прогресса – с развитием высоких технологий под угрозой оказались персональные данные белорусов. За примерами травли в интернете, раскрытия личной информации далеко ходить не нужно – они стали частью порой нечистоплотной политической игры. Как этому противостоять? Предусматривается создание уполномоченного органа по защите таких данных.

В целом законодательная повестка пятой сессии отразила основные приоритеты, обозначенные на Всебелорусском народном собрании – укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики в условиях мировой неопределенности, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала. Широко представлен экономический блок: в частности, будут вноситься изменения в закон об инвестициях.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Здесь основной посыл – изменение положения этого законопроекта направлено на их приближение к договорам об ЕАЭС. И планируется внесение двух законопроектов, надеюсь, на этой сессии уже сможем принять. Законопроект о разрешенных платежеспособностях и о лицензировании. Рассматривается вопрос о внесении изменений и лицензировании школ и детских садов частных. Сегодня этого нету».

В весеннюю сессию депутатам предстоит большая работа: доработают Закон о дорожном движении и Кодекс об образовании. Запланированы и парламентские слушания по территориальной целостности и единству Беларуси. Сегодня же открылась пятая сессия Совета Республики. И сенаторы солидарны с коллегами по парламенту. По словам спикера верхней палаты Натальи Кочановой, как никогда актуальной является консолидация общества – только так, все вместе, мы сможем противостоять новым вызовам. Но, в первую очередь, в фокусе внимания остаются насущные проблемы людей.

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