День единения народов Беларуси и России: о трудностях и достижениях на пути к созданию Союзного государства

Источник материала: ОНТ

Сегодня День единения народов Беларуси и России! Союзному государству – четверть века. И это не просто день в календаре. Дата стала отсчётом для развития взаимовыгодных партнёрских отношений и фактически примером для развития интеграции на постсоветском пространстве. За 25 лет пройден немалый путь к тесной интеграции. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный потенциал для экономик Беларуси и России. Спектр достижений широк – от освоения космоса до строительства Белорусской АЭС. Безусловно, ещё есть вопросы, требующие решения, но сегодня, в непростой период для всего мира, когда пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, стало очевидно – друг познаётся в беде. И, находясь под беспрецедентным давлением извне, Беларусь и Россия вновь показали пример сплочённости и решительности преодолеть любые трудности.





Минск и Москва близки не только географически. Так сложилось исторически. Развал страны Советов стал началом нового витка глобализации: параллельно образуются Содружество Независимых Государств и Европейский союз. Беларусь в этот период находится в тяжелейшем экономическом положении. Правительство Кебича проводит политику объединения с соседней Россией посредством денежной системы. Успеха нет, но становится понятно: курс на сближение с восточным соседом уже тогда поддерживали большинство белорусов. В их числе – и первый избранный Президент.

Во время этого визита молодой Президент Лукашенко впервые публично заявил: Беларусь и Россия идут по пути интеграции. О том, насколько важен был этот союз, судить можно по срокам. Вдумайтесь, спустя всего месяц после той встречи с Ельциным они уже подписали Договор об образовании тогда ещё Сообщества двух стран.

Не существовало ещё и понятия «союзное государство», но именно эта дата – 2 апреля – впоследствии станет праздником единения народов Беларуси и России. И спустя 25 лет в поздравлении белорусам и россиянам наш Президент назовёт этот день отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов. Александр Лукашенко отметит: по глубине сближения национальных законодательств и в масштабах взаимодействия во всех сферах Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. Владимир Путин в ответной поздравительной телеграмме, в свою очередь, подчеркнёт: Минск и Москва вносят значительный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Оба президента не скрывают: от успеха интеграции в формате Беларусь – Россия зависит сотрудничество в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а отчасти и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Союз по примеру прошлого Советского сегодня невозможен, ни одна страна не пойдёт на ущемление независимости, при этом есть очевидная необходимость придерживаться единого плана действий. Для Минска и Москвы это так называемые дорожные карты. На неделе белорусский посол в России заявил, что не согласованными остаются всего семь из них. Владимир Семашко прогнозирует: подписать их лидеры смогут уже в первом полугодии.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства: «Сегодня мы очень чётко понимаем тот набор противоречий, который остаётся. И то, что абсолютное большинство карт сегодня поддерживаются сторонами. Промышленная политика, сверка позиций в агросфере, таможенное взаимодействие, взаимодействие налоговых служб, сотрудничество министерств финансов – это те фундаментальные вещи, по которым стороны близки. Готовы ли мы подписывать единым пакетом или этапно по готовности, полагаю, что ответ за республиканскими и федеральными министерствами. Но мне кажется, что этапная работа сегодня востребована и актуальна».

Но и на этом этапе Беларуси и России есть чем гордиться в правовом поле: граждане двух стран имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, выбору места жительства, не опасаясь при этом остаться без пенсии или любого другого положенного по закону довольствия.

Марианна Щёткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске: «Самое главное в интеграции – это всегда благополучие людей, о чём говорят наши президенты. Это заключается в том, чтобы была возможность работать, передвигаться, не чувствовать себя иностранцем, чтобы была возможность растить детей, получать пособие, жить в любой точке СНГ. Есть какие-то, конечно, проблемы, они всегда имеются, но их будем решать».

Есть и общие достижения. Среди них – совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Эти результаты воспринимаются уже как-то привычно. А между тем политику ведь определяют не привычки, а экономика.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Основным экономическим партнёром и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Исхожу из того, что и Беларусь для России будет оставаться абсолютным приоритетом. Ведь Беларусь – это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян и средства для жизни их семьям.

Сегодня кооперацией связано более восьми тысяч предприятий Беларуси и России. В ней задействовано более половины белорусских промышленных организаций. При этом наша небольшая страна стала для России четвертым по величине внешнеторговым партнером.

В дополнение к этому в Беларуси сегодня работают почти 2500 компаний с российским капиталом. Важную роль для увеличения инвестиций играет то, что говорим мы на одном языке и буквально, и фигурально – речь о сближении правовых сфер. Да, время от времени возникают барьеры, но эксперты уверены: на формирование единого экономического пространства они влияют некритично.

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Рост нашего товарооборота (как нашего экспорта, так и российского экспорта в Беларусь) – в 6 раз за эти 25 лет, это очень серьёзная солидная цифра. Мы начинали с 5 млрд, в прошлом году было 30 млрд. Понятно, что пандемия повлияла на эти цифры, но в отношениях с Россией уменьшение произошло гораздо ниже, чем с другими странами».

Куда больше пандемия повлияла на другое: белорусы и россияне, да чего уж там – весь мир, увидели, что в политике (даже на высшем уровне) есть место дружбе. В феврале в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились вместе защищать не только общие границы, но самое дорогое – здоровье людей.

Шаг по нынешним временам беспрецедентный – Беларусь успешно освоила производство российской вакцины на собственных мощностях. А это ведь тоже про безопасность, как ни крути, последний год показал, что сегодня это главное. И рубежи Беларуси, как и России, воспринимаются как границы Союзного государства. Ещё в 2000-м была создана региональная группировка войск, затем общая система противовоздушной обороны. Это важный стратегический шаг. Как и учения, которые военные поочерёдно проводят в обоих государствах. Те, что в Беларуси традиционно называют «Запад», в России – «Щит Союза».

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси – начальник главного оперативного управления: «В текущем году пройдёт очередное учение "Запад-2021". Мероприятие носит исключительно оборонительную направленность, рассматривает современные формы и способы применения войск. Но не хочу, чтобы формировалась иллюзия, мы изучаем и апробируем также и наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Но самое главное, что все мероприятия направлены на демонстрацию нашей готовности и решимости защищать суверенитет и независимость наших стран».

Это незыблемые понятия даже при самой тесной интеграции, как бы ни спекулировали на теме оппоненты. Главный принцип в построении Союзного государства, как и 25 лет назад, так и сегодня – равноправие. Это предполагает компромиссы, а для их достижения нужно время. Простые истины объясняют путь к построению единых рынков от сельского хозяйства до нефти и газа. Дорога не всегда ровная, но данные недавнего соцопроса, проведённого в Беларуси, подтверждают верность курса: семь из десяти белорусов высказались за более тесную интеграцию с Россией.

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