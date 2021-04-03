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«Варёный» омлет для малышей. Пошаговый рецепт

03.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Варёный» омлет для малышей. Пошаговый рецепт

Каждая мама задумывается, как разнообразить завтрак малыша. Вот рецепт вкусного и полезного омлета, от которого ребенок будет без ума.

Нам понадобится:

  • куриное яйцо – 2 шт.;
  • молоко – 120 мл;
  • сыр, овощи, соль, специи (по желанию). 

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты.


Куриные яйца хорошенько взбить со щепоткой соли. К яичной массе добавить молоко и хорошенько перемешать.


Поставить кастрюлю с водой и довести до кипения.


В пакет вылить взбитую массу и тщательно завязать.


Опускаем в кипящую воду и варим 15 минут на среднем огне. 

Аккуратно достаем из пакета и посыпаем сверху сыром.


Приятного аппетита!

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Каждая мама задумывается, как разнообразить завтрак малыша. Вот рецепт вкусного и полезного омлета, от которого ребенок будет без ума. Нам понадобится: куриное...
 
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