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«Варёный» омлет для малышей. Пошаговый рецепт
Источник материала: ОНТ
Каждая мама задумывается, как разнообразить завтрак малыша. Вот рецепт вкусного и полезного омлета, от которого ребенок будет без ума.
Нам понадобится:
Способ приготовления
Подготовить все ингредиенты.
Куриные яйца хорошенько взбить со щепоткой соли. К яичной массе добавить молоко и хорошенько перемешать.
Поставить кастрюлю с водой и довести до кипения.
В пакет вылить взбитую массу и тщательно завязать.
Опускаем в кипящую воду и варим 15 минут на среднем огне.
Аккуратно достаем из пакета и посыпаем сверху сыром.
Приятного аппетита!
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Каждая мама задумывается, как разнообразить завтрак малыша. Вот рецепт вкусного и полезного омлета, от которого ребенок будет без ума. Нам понадобится: куриное...
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