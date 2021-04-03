«Варёный» омлет для малышей. Пошаговый рецепт

Источник материала: ОНТ

Каждая мама задумывается, как разнообразить завтрак малыша. Вот рецепт вкусного и полезного омлета, от которого ребенок будет без ума.

Нам понадобится:

куриное яйцо – 2 шт.;

молоко – 120 мл;

сыр, овощи, соль, специи (по желанию).

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты.





Куриные яйца хорошенько взбить со щепоткой соли. К яичной массе добавить молоко и хорошенько перемешать.





Поставить кастрюлю с водой и довести до кипения.





В пакет вылить взбитую массу и тщательно завязать.





Опускаем в кипящую воду и варим 15 минут на среднем огне.



Аккуратно достаем из пакета и посыпаем сверху сыром.





Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram