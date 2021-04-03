Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности, СМИ сообщают о пострадавших

Источник материала: ОНТ

В Вашингтоне (США) из-за внешней угрозы безопасности было заблокировано здание Конгресса США. Об этом со ссылкой на сотрудника конгресса информирует РИА «Новости».

По сведениям Disclose.tv, в ограждение комплекса Капитолия врезался автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали.

Один подозреваемый был задержан .

Фото: Pixabay

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