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Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности, СМИ сообщают о пострадавших
Источник материала: ОНТ
В Вашингтоне (США) из-за внешней угрозы безопасности было заблокировано здание Конгресса США. Об этом со ссылкой на сотрудника конгресса
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Один подозреваемый
Фото: Pixabay
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В Вашингтоне (США) из-за внешней угрозы безопасности было заблокировано здание Конгресса США. Об этом со ссылкой на сотрудника конгресса информирует РИА...
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